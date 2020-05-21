Работодатели в Москве смогут оформлять и аннулировать цифровые пропуска сотрудников

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Работодатели в Москве с 21 мая могут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу для своих сотрудников, а также самостоятельно аннулировать их. Об этом сообщается в опубликованном в четверг указе мэра столицы Сергея Собянина.

"С 21 мая 2020 года для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам цифровой пропуск может быть оформлен работодателем для работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы", - говорится в документе.

Из указа также следует, что "работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется".

Также власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.

"Возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано. Поэтому все городские организации обязаны сохранять максимальную долю сотрудников, работающих в дистанционном режиме", - написал Собянин в своем блоге.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. Также 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. руб. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В новость были внесены изменения (20:03 мск) — добавлены подробности по тексту.