В посольстве США сообщили, что даты поставки второй партии аппаратов ИВЛ в РФ пока нет

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сроки новой поставки гуманитарного груза с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США в РФ пока не определены. Об этом сообщили ТАСС в четверг в американском посольстве в Москве.

"Мы не знаем дату следующей поставки, потому что остальные 150 аппаратов сейчас только производятся. Они собираются специально для России. Предположительно, это будет следующая неделя", - отметил собеседник агентства.

Сегодня американский военный самолет С-17 доставил в аэропорт Внуково-3 партию из 50 аппаратов ИВЛ. Всего США намерены передать России 200 таких аппаратов. Как указал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, США направляют их на безвозмездной основе, так же как ранее Россия безвозмездно передала аппараты ИВЛ американцам.

Ранее представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщил корреспонденту ТАСС, что вторая партия аппаратов ИВЛ будет готова к отправке 26 мая.