Беременных и онкопациентов в Удмуртии будут обязательно тестировать на коронавирус

ИЖЕВСК, 21 мая. /ТАСС/. Пациенты Республиканского онкологического диспансера в Удмуртии, женщины в роддомах, а также жители, получающие процедуру гемодиализа, будут проходить обязательное тестирование на коронавирус с 25 мая. Об этом сообщил в четверг глава республики Александр Бречалов во время традиционного эфира БречаловLive на странице в соцсети "ВКонтакте".

"С 25 мая расширен перечень лиц на тестирование на коронавирусную инфекцию. Мы добавляем следующие обязательные категории - случаи госпитализации до родов беременных женщин, пациенты, получающие процедуру гемодиализа, и пациенты республиканского онкологического диспансера", - сказал Бречалов.

По его словам, решение было принято в связи с тем, что эти категории граждан входят в группу риска.

"Это категория риска, и мы направили дополнительные средства на тесты, чтобы эту категорию в обязательном порядке исследовать на наличие новой коронавирусной инфекции", - добавил руководитель республики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным властей Удмуртии, на 21 мая в республике зарегистрировано 477 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 279 человек, 14 умерли.