Британское правительство приобретет 10 млн тестов на антитела к коронавирусу

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Правительство Великобритании подписало контакт с швейцарским фармацевтическим концерном Roche и американкой корпорацией Abbott на поставку более 10 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Об этом сообщил в четверг на брифинге министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

"Мы подписали контракт на поставку в ближайшие месяцы более 10 млн тестов от Roche и Abbott. Начиная со следующей недели мы будем поэтапно проводить анализы", - сказал министр. По его словам, в первую очередь анализы будут взяты у сотрудников Службы национального здравоохранения, у людей, работающих в домах для престарелых, у пациентов.

Хэнкок также рассказал, что в четверг начались клинические испытания нового теста, разработанного британской частной компанией, который позволяет всего за 20 минут получить результат на наличие в организме коронавирусной инфекции.

Министр сообщил, что проведенный правительством анализ показал, что около 17% жителей Лондона имеют антитела к коронавирусу, а в среднем по стране этот показатель составляет 5%.

По последней информации Минздрава, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании приблизилось к 251 тыс., а количество летальных исходов превысило 36 тыс. За сутки было зарегистрировано 338 новых смертей среди инфицированных.