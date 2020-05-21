Роскосмос перечислил более 10 млн рублей в рамках акции "Мы вместе"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники госкорпорации "Роскосмос" собрали и перечислили более 10 млн рублей в адрес Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в рамках акции "Мы вместе". Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на официальном сайте госкорпорации.

"Среди организаций госкорпорации "Роскосмос" наибольший вклад в сбор благотворительных средств внесли корпорация "Стратегические пункты управления", НПО "Энергомаш" и "Российские космические системы". Сумма в 1 млн рублей была пожертвована лично главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным", - отметили в пресс-службе.

Помимо перечисления пожертвований многие организации госкорпорации принимают участие в волонтерском движении, оказывают поддержку пожилым и маломобильным гражданам, медицинским работникам, организовывают санитарную обработку городских территорий.

В рамках всероссийского проекта "Мы вместе" проводится работа по нескольким направлениям: адресная помощь жителям по доставке продуктов, лекарств, оплате ЖКХ, поддержка медицинских работников, организация помощи и содействия по переоборудованию клиник под прием коронавирусных больных в Москве и регионах. Акция началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.