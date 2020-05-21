В Петербурге для сдачи ЕГЭ подготовили 167 пунктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге подготовлено 167 пунктов для проведения единого госэкзамена (ЕГЭ). При этом количество задействованных пунктов сдачи экзамена может увеличиться в связи с требованиями безопасности к аудиториям, связанными с пандемией коронавируса, сообщила в четверг начальник отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Анна Грубская в эфире телеканала "Санкт-Петербург" .

В четверг президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования сообщил, что все выпускники школ в этом году в порядке исключения получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ начнется 29 июня, его будут сдавать только те, кто поступает в вузы. В свою очередь, министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что российские вузы настроены начать учебный год 1 сентября.

"У нас сегодня в городе подготовлено 167 пунктов проведения ЕГЭ. Если раньше предполагалось, что рассадка в аудитории должна быть по 15 человек, то сегодня парты будут расставлены таким образом, чтобы соблюсти все санитарные требования: 10 человек в аудитории. Мы понимаем, что это приведет к [увеличению] количества задействованных пунктов проведения экзамена", - сказал Грубская.

По ее словам, в этом отношении беспокойство вызывает организация только одного экзамена - русского языка, который является самым массовым. Однако требования безопасности точно удастся выполнить в случае, если проведение русского будет идти два дня. "На другие экзамены мы увеличим количество пунктов из того числа 167 пунктов, которые есть, это не вызовет никаких сложностей. Например, в прошлом году первым экзаменом ребята сдавали географию и литературу, было задействовано 47 пунктов. Поэтому при сокращении рассадки мы, конечно, поместимся в те пункты, которые у нас в городе есть", - отметила Грубская.

Подача документов

Как добавил в своем выступлении в эфире телеканала председатель совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, в этом году абитуриенты будут подавать документы дистанционно - это возможно сделать или на сайте вуза через личный кабинет абитуриента, или через суперсервис "Поступаю в вуз онлайн", который уже отработан. Уже 50 вузов участвовали в апробации такой формы подачи заявлений. Если с 29 июня начнется сдача ЕГЭ, то в августе пройдет сдача экзаменов в вузы.

"Приходить лично для поступления и для подачи документов не нужно, это можно сделать дистанционно, точно так же узнать о том, что вы, предположим, набрали проходной балл. И также надо традиционно надо подать согласие на зачисление. Оригиналы аттестатов можно будет привезти в вуз в течение года после этого. Проходной балл будет определяться на основе тех баллов ЕГЭ, которые нам принесут абитуриенты, и на основании выставленных баллов по дополнительным вступительным испытаниям. По моим представлениям в этом году проходной балл не будет как-то сильно отличаться от предшествующих лет, а будет на уровне последних двух-трех годов", - сказал Демидов.

Об эпидемиологической ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.