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Пандемия коронавируса нового типа

В Белом доме допускают возможность сохранения высокой безработицы в США до 3 ноября

Ранее председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале 2020 года может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Двузначный показатель безработицы в США может сохраниться до президентских выборов в начале ноября. Об этом заявил в четверг глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу, выступая на видеоконференции, организованной газетой The Washington Post.

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Кадлоу был задан вопрос, можно ли ожидать сохранения двузначного показателя безработицы в США в день президентских выборов 3 ноября. "Я бы сказал, что это возможно. Этот показатель может оказаться немного ниже. Но опять же, если отталкиваться от данных бюджетного управления Конгресса США, то цифры будут значительными", - ответил глава Национального экономического совета Белого дома.

Кадлоу в среду привел журналистам данные бюджетного управления Конгресса США, согласно которым в третьем квартале ВВП страны увеличится на 21,5%. Управление ожидает, что уровень безработицы в третьем квартале составит 15,8%.

Ранее председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что ВВП США во втором квартале текущего года в связи с последствиями пандемии может сократиться на 20-30%, а уровень безработицы может достичь 20-25%. Глава ФРС также выразил уверенность, что со временем экономика восстановится.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли.

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