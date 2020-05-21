Замглавы Переславля-Залесского попала в реанимацию с подозрением на коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Заместитель главы Переславля-Залесского Ярославской области Жанна Петрова находится в реанимации с подозрением на новый коронавирус. Об этом на официальной странице администрации города в "ВКонтакте" сообщил глава городского округа Валерий Астраханцев.

"С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирована в инфекционную больницу города Ярославля мой заместитель по социальной политике Жанна Петрова. По информации медиков, она находится в реанимации. У всех близко контактировавших с ней взяты мазки на коронавирус, в том числе у меня", - сказал Астраханцев.

По его словам, на больничном также находится первый заместитель главы администрации Сергей Груздев. "В здании администрации проведена дезинфекция помещений. Близко контактировавшие с заболевшими сотрудники отправлены на самоизоляцию", - сообщил Астраханцев.

В Ярославской области за сутки выявлено 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 2206. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 420 человек, умерли 13.