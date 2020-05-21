{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Ульяновская область готова открыть летние лагеря с 1 июля

Их будут открывать поэтапно

УЛЬЯНОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Летние лагеря для детей в Ульяновской области планируется поэтапно открывать с 1 июля, единовременного открытия всех учреждений не будет. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Сергей Морозов на заседании штаба по вопросам образования.

"Мы готовы открыть летние лагеря с 1 июля, но не одновременно по всей области. При принятии решения мы будем учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора по отдельным муниципальным образованиям", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Губернатор подчеркнул, что при этом нужно уделить большое внимание соблюдению всех мер безопасности. По его словам, они должны жестко контролироваться.

На территории Ульяновской области на 21 мая официально зарегистрировано 1 596 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 403 человека, умерли шесть пациентов. По данным Морозова, общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 1 666 человек. За последние сутки получено еще 70 положительных тестов.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Костромской области ужесточили требования к прибывающим в регион гражданам
Им запрещено в течение 14 дней по приезду посещать общественные места, включая аптеки и магазины, а приезжающим с детьми нужно иметь с собой справку о контактах и результатах тестов ребенка
Читать полностью