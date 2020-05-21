Ульяновская область готова открыть летние лагеря с 1 июля

УЛЬЯНОВСК, 21 мая. /ТАСС/. Летние лагеря для детей в Ульяновской области планируется поэтапно открывать с 1 июля, единовременного открытия всех учреждений не будет. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Сергей Морозов на заседании штаба по вопросам образования.

"Мы готовы открыть летние лагеря с 1 июля, но не одновременно по всей области. При принятии решения мы будем учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку и рекомендации Роспотребнадзора по отдельным муниципальным образованиям", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Губернатор подчеркнул, что при этом нужно уделить большое внимание соблюдению всех мер безопасности. По его словам, они должны жестко контролироваться.

На территории Ульяновской области на 21 мая официально зарегистрировано 1 596 подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели 403 человека, умерли шесть пациентов. По данным Морозова, общее число зараженных коронавирусом в регионе составляет 1 666 человек. За последние сутки получено еще 70 положительных тестов.