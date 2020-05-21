В новгородском детсаду, где работал медик с коронавирусом, заразились еще шесть человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Анализ выявил наличие новой коронавирусной инфекции у троих детей и стольких же сотрудников одного из двух детских садов в Великом Новгороде, которые обслуживал заболевший COVID-19 медицинский работник. Об этом сообщила в четверг во время онлайн-эфира заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Ирина Ивченко.

В понедельник стало известно, что коронавирус выявлен у медработника, который обслуживал два детских сада в Великом Новгороде: №53 и №76, где работали в общей сложности шесть дежурных групп для дошколят. В каждой, как поясняли ТАСС в региональном министерстве образования, занимались до 10 детей. У всех контактировавших с медиком были взяты анализы на коронавирус.

"Из тех контактных лиц, которые были обследованы (это дети и персонал), - у троих детей положительный [анализ], то есть новый коронавирус выделен, причем двое из этих детей - из одной семьи; и у трех лиц персонала тоже положительный [анализ], выделили новый коронавирус. Все эти лица - дети посещают, а работники работают - в детском саду №53", - сказала Ивченко.

Она также уточнила, что по результатам первичного обследования во втором детском саду №76, где также работал инфицированный медработник, случаев заражения коронавирусом пока не выявлено. Как ТАСС сообщал ранее, дежурные группы находятся на карантине на 14 дней, прием новых детей в них запрещен. За занимавшимися в группах детьми установлено медицинское наблюдение, а помещения детских садов прошли дезинфекцию.

По данным регионального оперштаба, на 21 мая в Новгородской области зарегистрировано 727 (плюс 32 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 223 жителя региона выздоровели и выписаны из больницы, восемь пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.