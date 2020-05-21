Рейс из индийского Тривандрума через Калькутту доставил 111 россиян в Екатеринбург

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Граждане России прибыли в четверг в Екатеринбург специально организованным рейсом из индийского Тривандрума (юго-западный штат Керала) с посадкой в Калькутте (восточный штат Западная Бенгалия). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Как сообщал российским журналистам заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров, группа из 111 человек, 101 взрослый пассажир и 10 детей, вылетела в четверг из Тривандрума в Калькутту, чтобы оттуда отправиться в Екатеринбург и Москву. Это первый вывозной рейс для застрявших в Индии из-за коронавирусной инфекции российских граждан, которые находились на юге этой страны.

"Рейс прибыл. Посадка в 23:07 (21:07 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее этот самолет привез в Тривандрум из России группу из 104 индийских граждан, большая часть которых - студенты, застрявшие в РФ из-за пандемии коронавируса, отметил дипломат.