В нижегородском поселке Гремячево сняли карантин, введенный в связи с коронавирусом

ТАСС, 21 мая. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о снятии карантина в поселке Гремячево, установленного ранее из-за высокого уровня заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном в четверг.

"Поселок Гремячево - первый населенный пункт в регионе, где снимается карантин. Ограничительные меры позволили купировать очаг заболеваемости. Прошло время инкубационного периода, и в координации с санитарными врачами было принято решение о том, чтобы отменить ограничения", - цитируют в сообщении главу региона.

Ранее, 2 мая, глава региона подписал постановления о введении карантина в семи населенных пунктах, на территории которых наблюдается высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в поселке Гремячево.

Ограничительные мероприятия продолжают действовать в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район).

Как отметил Никитин, дальнейшее послабление режима будет зависеть от динамики заболеваемости. В настоящее время в регионе выявлено 7 413 случаев заражения коронавирусом. По выздоровлении выписаны 1 756 человек, умерло 53 заразившихся.