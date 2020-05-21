Власти Петербурга выделят более 20 млн на переподготовку горожан старше 50 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выделят 20,4 млн рублей на образовательную программу по переподготовке или повышению квалификации для горожан старше 50 лет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

"Люди в возрасте 50 лет и старше, а также люди предпенсионного возраста, подтвердившие этот статус в Пенсионном фонде, могут пройти обучение или повысить квалификацию с помощью образовательного сертификата. Участие в программе могут принять как работающие, так и незанятые горожане. Воспользоваться сертификатом смогут не менее 382 петербуржцев старшего возраста. На эти цели планируется выделить 20,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, чтобы получить сертификат, пожилым жителям Петербурга необходимо определиться с образовательной программой и подать заявку на участие в городской центр занятости населения. Ждать комплектования группы не нужно, что позволит начать обучение в максимально короткие сроки. Кроме того, для участников программы, которые не работают и не получают пенсию, будет предусмотрена стипендия в размере 12 130 рублей.

"Сейчас в дистанционном режиме обучаются 235 граждан 50 лет и старше. До конца июня на онлайн-программы обучения планируется направить еще 200 человек. После снятия ограничений будет возобновлен набор на офлайн-программы", - отмечается в сообщении.