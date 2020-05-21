Крымский депутат сообщил в ООН о жалобах русскоязычных украинцев на притеснения

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Жители Украины обращаются к крымскому депутату за защитой из-за притеснений по языковому принципу в их стране, сообщил в четверг на неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

"К нам регулярно обращаются люди из Украины по поводу притеснения их по языковому принципу", - сказал Мусаев.

Он пояснил, что речь идет о реализации закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу летом прошлого года и подразумевает применение украинского языка, как единственного государственного во всех органах власти, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания.

"При этом языки народов, проживающих веками на территории данного государства, уходят в небытие, и как быть сотням тысяч русских, белорусов, венгров, поляков, румынов, крымским татарам и другим народам? Как им сохранить себя? Ведь данный закон Украины противоречит Всеобщей декларации прав человека", - считает Мусаев.

После воссоединения Крыма с Россией крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным. "Есть национальные школы, которые позволяют учить родной язык. В отдельных школах по просьбе учащихся проходят уроки по изучению греческого, армянского и других языков. Собственно, и закон о языках, принятый не так давно в России, весьма демократичен в отношении изучения родных языков", - отметил депутат.

Председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина также призвала мировое сообщество защитить русскоязычное население на Украине. По словам Гридчиной, дискриминация русскоязычного населения сейчас особенно заметна в школах и детских садах Украины, где детей принуждают к общению исключительно на украинском языке.

"Мне очень жаль, что на Украине статус русского языка неоднократно использовался и продолжает использоваться, как один из инструментов в политической борьбе. Сегодня власти официального Киева не могут предложить приемлемого для всех граждан решения языковой проблемы и поэтому я считаю, что мировое сообщество должно встать на сторону ущемляемого по языковому признаку русскоязычного меньшинства", - сказала Гридчина.

Она отметила со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии, что на русском языке говорят 28,1% украинцев, в том числе 15,8% знают только этот язык.

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН организована постпредством России и проводится по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она посвящена ситуации в Крыму и впервые в ней принимают участие жители полуострова.