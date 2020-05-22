Госдума обсудит законопроект, запрещающий иностранцам работать гидами и экскурсоводами

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, устанавливающий правила аттестации гидов и экскурсоводов на туристских маршрутах, а также разрешающий заниматься этой деятельностью только гражданам России. Это следует из повестки пленарного заседания, размещенной на сайте палаты.

"Услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах оказываются гражданами Российской Федерации, прошедшими аттестацию, <...> если иное не предусмотрено международными договорами", - говорится в тексте законопроекта.

Аттестацию будут проводить региональные органы власти в сфере туризма. Для выдачи разрешений экскурсоводам, работающим на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут созданы межрегиональные аттестационные комиссии. Подтверждать квалификацию будет нужно каждые пять лет.

Для прохождения аттестации экскурсовод или гид-переводчик должен соответствовать следующим критериям: среднее профессиональное или высшее образование, а также профессиональное дополнительное образование по профилю, соответствие специальным требованиям, установленным кабмином для экскурсоводов и гидов. Для гидов-переводчиков требуется владеть иностранным языком в объеме, необходимом для перевода и оказания услуг на туристских маршрутах.

Кроме того, документом вводится запрет на оказание услуг инструкторов-проводников без получения соответствующего аттестата. Соискатель должен будет пройти обучение по оказанию первой помощи, а также получить заключение об отсутствии медицинских противопоказаний. При этом аттестоваться в качестве инструктора-проводника не смогут граждане с судимостью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, умышленных преступлений против здоровья населения и общественной нравственности.

Аттестацию экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников планируется ввести с 1 июля 2020 года, указано в сопроводительных материалах. С 1 января 2022 года предлагается ввести региональный госнадзор за деятельностью организаций и предпринимателей, предоставляющих услуги экскурсоводов, гидов-переводчиков на туристских маршрутах, а также услуги инструкторов-проводников.