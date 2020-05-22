Парламент Китая рассмотрит меры борьбы с пандемией и стимулирования экономического роста

ПЕКИН, 22 мая. /ТАСС/. Промежуточные итоги борьбы с эпидемией, вызванной коронавирусом нового типа, а также меры по стимулированию китайской экономики в условиях пандемии рассмотрят депутаты 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва. Сессия парламента страны откроется в пятницу в Доме народных собраний на пекинской площади Тяньаньмэнь.

В этом году сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высшего совещательного органа) и ВСНП проводятся на два с половиной месяца позже - они были перенесены с начала марта на конец мая из-за эпидемии. Кроме того, вместо обычных 10 дней сессии будут длиться по одной неделе. Из-за этого их программа была значительно скорректирована и сокращена, однако степень важности поставленных перед парламентариями задач от этого не уменьшилась.

Повестка дня

В повестку сессии входит девять ключевых пунктов: среди них традиционные для нее задачи - заслушивание и обсуждение доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства и исполнении центрального и местного бюджетов в 2019 году, докладов о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховной народной прокуратуры КНР и Верховного народного суда КНР. Законодатели обсудят отчет о выполнении плана социально-экономического развития в прошлом году и утвердят основные направления плана социально-экономического развития страны и примут бюджет на 2020 год.

Парламентарии также рассмотрят проект Гражданского кодекса КНР: этот документ готовился много лет и состоит из 1 260 статей, чем уже заслужил звание самого большого правового акта в Китае. Однако на этом список важнейших пунктов не исчерпывается: одним из них является рассмотрение вопроса о разработке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Пандемия и здравоохранение

Подведение промежуточных итогов борьбы с коронавирусом, меры по предотвращению второй волны эпидемии, а также другие вопросы здравоохранения будут одним из приоритетов работы нынешнего законодательного форума.

Как сообщил официальный представитель 3-й сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Есуй, парламент страны намерен принять новый закон о биобезопасности до конца текущего года. Кроме того, для совершенствования системы здравоохранения в этом и следующем году парламентарии планируют утвердить 17 поправок в законодательство.

Поддержка экономики

Одним из ключевых вопросов сессии станет целевой показатель темпов роста ВВП Китая на 2020 год. Из-за негативного влияния эпидемии в первом квартале года экономика Китая "ушла в минус" на 6,8%. Отрицательные темпы роста были зафиксированы впервые с 1992 года.

В этих условиях в экономических кругах страны была развернута дискуссия: стоит ли устанавливать некий целевой показатель или же коридор роста на 2020 год и как это сделать, учитывая многочисленные внутренние и внешние факторы неопределенности как китайской, так и глобальной экономики во время пандемии. Тем не менее ожидается, что парламент страны наметит ряд ключевых задач для повышения занятости и создания рабочих мест, увеличения доходов и повышения качества жизни населения.

Помимо этого, сессия ВСНП должна будет утвердить ряд пакетных мер для поддержания экономики и бизнеса: среди них инфраструктурные инвестиции, снижение налоговой нагрузки, кредитование бизнеса, обеспечение нормальной работы производственных цепочек и другие.

Борьба с бедностью

Внимание сессии будет также сосредоточено на вопросе борьбы с нищетой в рамках построения "общества средней зажиточности": этот термин был впервые озвучен в 1979 году "архитектором китайских реформ" Дэн Сяопином в качестве цели модернизации страны. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек. Согласно плану правительства, в 2020 году КНР должна выполнить эту длившуюся десятилетиями программу и полностью преодолеть абсолютную бедность.

Однако эксперты отмечают, что из-за пандемии часть населения Китая потеряла работу или стабильный доход, а потому может вновь оказаться за чертой бедности. Несмотря на последствия вспышки коронавируса, власти не отказываются от намеченной цели. В ходе сессии депутаты обсудят вопросы преодоления нищеты, а также меры по недопущению увеличения числа представителей бедных слоев населения.

Законопроект о Гонконге

Накануне открытия сессии со ссылкой на источники газета South China Morning Post сообщила о том, что центральные власти КНР в ближайшее время сами займутся подготовкой законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, поскольку власти этого специального административного района за долгие годы так и не смогли выработать и принять соответствующий акт. По информации издания, новый закон, как ожидается, поставит под запрет любую подрывную деятельность, направленную против центрального правительства КНР, проявления терроризма, сепаратизма и иностранного вмешательства в дела Гонконга. При этом он будет принят непосредственно ВСНП, без какого-либо участия гонконгских законодателей.

Официальный представитель сессии Чжан Есуй позже подтвердил эту информацию: резолюция о разработке законопроекта о создании и укреплении правовой системы и правоприменительного механизма по защите национальной безопасности в специальном административном районе Сянган (китайское название Гонконга) включена в повестку.

Международная обстановка

Ожидается, что законодатели также обсудят внешнюю политику Китая в условиях серьезных осложнений в международной обстановке. На фоне стремительного распространения коронавируса политики многих стран мира и в первую очередь США обвиняют власти Китая в том, что они несут ответственность за пандемию и призывают провести международное разбирательство в этой связи. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

В этих условиях ожидается, что парламентарии также обсудят возможные корректировки внешнеполитического курса на случай разных сценариев развития ситуации на мировой арене. Официальный представитель сессии Чжан Есуй также косвенно затронул эту тему во время своего брифинга и заявил о том, что ответные действия Китая будут "решительными". "Китайская сторона выступает решительно против этого [законопроекта] и будет решительно реагировать и принимать контрмеры, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация [с этим законопроектом]", - сказал он.

Усиленные меры безопасности

В дни проведения сессии площадь Тяньаньмэнь и Дом народных собраний в центре Пекина охраняются усиленными полицейскими кордонами. Сотрудники в форме и штатском следят за порядком, выборочно проверяют документы, а также "код здоровья" граждан: в условиях сложной эпидемической ситуации и действующих ограничений из-за коронавируса меры безопасности особенно строгие. На важнейших улицах и площадях Пекина видны бронированные автомобили спецназа с бойцами в полной экипировке. Повсюду добровольные помощники полиции с красными повязками на рукавах.

В этом году из-за мер по борьбе с эпидемией доступ СМИ к различным заседаниям, брифингам и другим площадкам сессии в значительной степени ограничен. Большая часть открытых для прессы мероприятий будет транслироваться онлайн. Журналисты, аккредитованные на церемонию открытия сессии ВСНП, за сутки сдали тест на коронавирус и провели ночь в изоляции в отеле на территории правительственной резиденции Дяоюйтай на западе китайской столицы.

Площадь Тяньаньмэнь закрыта для посещения, за исключением участников сессий и обслуживающего персонала. Охраняется и воздушное пространство над центром города, где запрещены полеты любых летательных средств, в том числе и беспилотников, столь популярных в КНР.