На Украине с новым этапом смягчения карантина разрешили работу общественного транспорта

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Второй этап смягчения карантинных мер в пятницу вступил в силу на Украине, он предполагает разрешение возобновить работу для предприятий городского и пригородного общественного транспорта. Правительство страны 20 мая приняло решение перейти к дальнейшему ослаблению противоэпидемических мер в связи с улучшением ситуации в борьбе с распространением нового коронавируса.

Кроме того, могут возобновить работу гостиницы, но рестораны и бассейны, если они есть на их территории, пока должны быть закрыты. Также разрешено без согласования с Минздравом проводить спортивные мероприятия, если число их участников не превышает 50 человек. При выполнении условия о наличии 10 кв. м площади на одного человека разрешается проводить богослужения в храмах с участием прихожан. Одновременно правительство решило до 25 мая отложить возобновление работы метро и детских садов.

Как пояснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, с пятницы в стране вводят так называемый адаптивный карантин. Это означает, что местные власти смогут на свое усмотрение усиливать санитарные ограничения при обнаружении локальных вспышек заболевания, а также ослаблять карантинные меры, если это не противоречит установленным на общенациональном уровне ограничениям.

Шмыгаль также заявлял, что пассажирские перевозки между областями пока разрешены не будут, а работа аэропортов возобновится не ранее 15 июня.

На Украине 17 марта введен карантин для противодействия распространению коронавируса. Правительство продлевало его сначала до 22 мая, а затем до 22 июня. Первый этап смягчения ограничительных мер в стране начался 11 мая: разрешена работа парикмахерских, стоматологических клиник, адвокатских и нотариальных контор, открыты непродовольственные магазины площадью до 300 кв. м, а также парки.

По состоянию на 21 мая, в стране зарегистрировано 19 706 случаев заражения новым коронавирусом, 6 227 пациентов выздоровели, 579 человек скончались.