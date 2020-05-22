Крымские общественники пригласили представителей ООН посетить полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Общественники Крыма, участвующие в неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН по вопросам ситуации в Крыму, пригласили представителей ООН посетить полуостров и убедиться, что российский регион успешно развивается.

"Дорогие друзья, я хочу вам посоветовать верить только своим глазам. И не нужно слушать людей, которые распространяют фейки вокруг жизни крымчан. Приезжайте в Крым и я лично вам подарю первый журнал на украинском языке в российском Крыму, вы убедитесь, что те мифы и сказки, которые сочиняет Украина про Крым - это неправда", - сказала одна из участниц неформальной видеоконференции, председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина.

Бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев также призвал представителей ООН посетить полуостров. "О себе лично я могу сказать, что живу лучше, чем жил шесть лет назад. И приглашаю вас в Крым, чтобы вы увидели своими глазами, как все у нас происходит, и увидели правду, о которой мы говорим", - отметил Мусаев.

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН организована постпредством России и проводится по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она посвящена ситуации в Крыму, в ней впервые принимают участие жители полуострова: ведущий республиканского телеканала "Крым 24" Александр Макарь, бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.