Хабиб Нурмагомедов принял участие в акции поддержки страдающей СМА девочки в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 22 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предоставил свои перчатки в качестве лота на аукцион в пользу страдающей спинально-мышечной атрофией (СМА) Миланы Семеньковой в Калининграде. Об этом сообщается на официальной странице девочки в Instagram.

История Миланы Семеньковой, которой скоро должно исполниться два года, страдающей СМА, получила широкий резонанс в СМИ в феврале этого года. В регионе был объявлен сбор средств на покупку для нее не зарегистрированного в РФ препарата Zolgensma, стоимостью около 2 миллионов долларов.

"Мы счастливы сообщить, что сбору в пользу Миланы помогает спортсмен, чье имя легенда уже сейчас, - Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov. Он предоставил в пользу сбора лот на аукцион - перчатки. Мы очень надеемся, что этот уникальный ценный лот принесет радость тому, кто станет их обладателем, и, конечно, неоценимым будет финансовый вклад в сбор за жизнь нашей дочки", - говорится в сообщении на странице девочки.

Спинальная мышечная атрофия приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. Болезнь ранее считалась неизлечимой, но в 2019 году в США появилось лекарство, заменяющее сломанный ген функционирующей копией.

По данным региональных властей, в Калининградской области живут двое детей со СМА. Из областного бюджета в 2020 году было выделено 79 млн рублей на приобретение для них препарата по международному непатентованному наименованию "Нусинерсен" (торговое наименование - "Спинраза"), который применяется в лечении детей со спинально-мышечной атрофией. Закуплено 50 доз для инъекций, которых хватит для лечения двух детей в течение двух лет. 15 мая Милане была сделали первую инъекцию.