Общественники Крыма заявили в ООН о законности воссоединения полуострова с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году прошло в соответствии с нормами международного права, а также конституциями Украины и РФ, заявил в пятницу на неформальной видеоконференции в Совете безопасности ООН бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании „Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН организована постпредством России и проводится по так называемой формуле Аррии, подразумевающей участие общественников. Она посвящена ситуации в Крыму и впервые в ней принимают участие жители полуострова: ведущий республиканского телеканала "Крым 24" Александр Макарь, бывший руководитель крымско-татарской телерадиокомпании "Миллет", депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и заместитель муфтия Крыма Эсадуллах Баиров.

"В 2014 году Крым мог оказаться перед гражданской войной, очень сложная была ситуация. В соответствии со статьей 138 конституции Украины, Крым имел право провести референдум, который и провел. Референдум показал, что 98% населения Крыма хочет отделиться от Украины, получить статус независимой территории, после чего присоединиться к Российской Федерации. Крыму удалось нормализовать ситуацию, и мы шесть лет живем в спокойной обстановке", - сказал Мусаев.

Председатель "Украинской общины Крыма" Анастасия Гридчина также отметила, что референдум прошел законно и большинство украинцев полуострова поддержали воссоединение с Россией. "В уставе ООН закреплено право на самоопределение народов - это один из основных принципов международного права. Что касается крымских украинцев, то мы ждали возвращения Крыма домой, в Россию. Все украинцы - в первую очередь крымчане, которые переживают за свой край. Они считали незаконной передачу полуострова в советский период Украине", - отметила Гридчина.

Она заявила, что сегодня Украина распространяет фейки о крымском референдуме и ситуации на полуострове. "Вы не видели глаза людей, которые шли голосовать. И, поверьте, мне очень жаль, что вас тогда не было, что вы не могли видеть, что референдум прошел в соответствии всем международным нормам, законам республики Крым и Российской Федерации", - сказала Гридчина.

Председатель "Украинской общины Крыма" в ходе видеоконференции также заявила, что Украине нужна земля Крыма, а не люди, которые живут в этом российском регионе

"Почему, если Украина хочет вернуть обратно Крым, делает все возможное, чтобы настроить против себя крымчан, отключая воду, свет, придумывая небылицы о том, что происходит в Крыму? У Меня есть ответ на этот вопрос. Украине не нужны люди, Украине нужен Крым как земля", - сказала Гридчина.

Она также отметила, что днепровская вода, поступавшая по Северо-Крымскому каналу, не принадлежит одной Украине и эта страна не имеет права распоряжаться ею.

Украина в мае 2014 года прекратила подачу воды, которая поступала по оросительно-обводнительному Северо-Крымскому каналу. А в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применяли веерные отключения потребителей.

Референдум в Крыму

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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