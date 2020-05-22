Еще 100 коек для борьбы с коронавирусом развернули в больнице Петропавловска-Камчатского

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая. /ТАСС/. Дополнительные 100 коек развернули в многофункциональном инфекционном госпитале на базе одной из больниц Петропавловска-Камчатского. Об этом в пятницу сообщил врио губернатора края Владимир Солодов журналистам после заседания оперативного штаба.

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Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил властям дальневосточных регионов совместно с Минпромторгом, Минздравом и Минвостокразвития России определить потребности в койко-местах, медоборудовании и медицинских средствах в условиях распространения коронавируса и сформировать график поставок.

"На базе многофункционального инфекционного госпиталя одного из корпусов Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 развернуты дополнительно 100 коек", - сказал Солодов.

Всего на Камчатке с начала пандемии дополнительно развернуто 356 коек в лечебных учреждениях края для больных с диагнозом "коронавирус".

С 1 апреля в регионе ввели режим полной самоизоляции, который продлили до 31 мая. На сегодняшний день на Камчатке 554 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.