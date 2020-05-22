"Известия": отдохнуть в летних лагерях в этом году смогут не более трети школьников

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Не более трети российских школьников смогут отдохнуть в 2020 году в летних лагерях с учетом ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на члена координационного совета по развитию детского туризма при правительстве Сергея Минделевича.

"Если учитывать, что в этом году откроется на 20-25% лагерей меньше, то отдохнуть в них сможет всего треть, а то и четверть ребят", - пояснил он изданию.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. При этом отмечалось, что в таком случае смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. В свою очередь в Минпросвещения отметили, что из 45 тыс. организаций отдыха и оздоровления к открытию в этом году будут готовы только около 33,4 тыс. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время пребывания в лагере будут проводить тесты на коронавирус.

По мнению Минделевича, сокращение смены до двух недель позволит принять больше детей, однако не даст полноценного эффекта, так как медики отводят на оздоровление 21 день.

В свою очередь, Национальный родительский комитет 21 мая направил в правительство письмо с просьбой в любом случае открыть с июля детские летние лагеря, а также обязать Минздрав РФ увеличить финансирование медицинского персонала в них, чтобы избежать нехватки кадров, пишет издание. Кроме того, родительский комитет предложил дотировать региональные бюджеты, чтобы инвалиды, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей могли отдохнуть бесплатно.