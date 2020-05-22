На Сахалине недоплатили более 400 тыс. рублей медикам за лечение больных с COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Прокуратура Сахалинской области в ходе проверки выявила, что 14 сотрудников инфекционного отделения центральной районной больницы в городе Долинск на Сахалине не получили дополнительные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщается в релизе прокуратуры региона.

Президент РФ Владимир Путин поручил регионам довести выплаты до медиков за апрель до 15 мая. В Сахалинской области, помимо федеральных доплат, были предусмотрены еще и региональные.

"Вопреки законодательству 14 сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тыс. рублей в связи с отсутствием у них специального образования. При этом данные работники были допущены к работе и имели контакт с зараженными коронавирусной инфекцией пациентами, лицами из "группы риска", - говорится в сообщении.

Прокурор внес представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения. Рассмотрение меры реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.

В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зарегистрированы 28 зараженных, еще 36 человек вылечились и выписаны из больницы. При этом за весь период на островах не было зафиксировано ни одного тяжелого случая.