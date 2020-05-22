СК Камчатки проверяет информацию о массовом заражении медиков коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Камчатскому краю инициировало проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о массовом заражении работников скорой медицинской помощи коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте ведомства.

21 мая в СМИ Камчатского края появилась информация о массовом заражении сотрудников Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, количество заболевших превысило 50 человек. Кроме того, из сообщения следует, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с пациентами с COVID-19.

Главный врач медучреждения Игорь Байкалов от комментария для ТАСС отказался.

"Следственными органами СК России по Камчатскому краю будут тщательным образом изучены все факты, изложенные в СМИ. Следователи проведут комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение", - говорится в сообщении.

С 1 апреля в регионе ввели режим полной самоизоляции, который продлили до 31 мая. На Камчатке 554 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.