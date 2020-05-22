Роспотребнадзор оказал помощь молдавским коллегам в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора оказали поддержку профильным ведомствам Молдавии в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Группа специалистов Роспотребнадзора оказала комплексную поддержку профильным ведомствам Республики Молдова в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Ученые из ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" и ФКУЗ "Российский противочумный институт "Микроб" Роспотребнадзора в ходе работы провели консультации с представителями профильных ведомств, региональными органами власти, посетили ряд медицинских учреждений в Кишиневе, Тирасполе и других городах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведенные на основе российского опыта мероприятия вносят вклад в укрепление системы реагирования на инфекционные угрозы в Молдавии, а также способствуют скорейшей нормализации эпидемиологической ситуации на всем евразийском эпидемиологическом пространстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.