Вода ушла с подтопленных дворов и ВПП аэропорта в Среднеколымске в Якутии

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Вода ушла с подтопленных в результате паводка на реке Колыме 12 дворовых территорий и взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта в городе Среднеколымск. Об этом информировали журналистов в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

Ранее сообщалось, что в 18 км ниже города Среднеколымска в местности Лобуя в Среднеколымском районе сохраняется ледовый затор. В результате паводка в Среднеколымске частично подтопило 12 дворовых территорий, в которых проживают 46 человек, а также взлетно-посадочную полосу аэропорта на 80%, парк культуры, несколько улиц и переулков. В городе был введен режим ЧС муниципального характера. Вечером 21 мая затор был ликвидирован, отмечался спад уровней воды.

"По оперативным данным, все 12 дворовых территорий на территории города Среднеколымск освободились от воды. ВПП аэропорта также освободилась от воды, ведется просушка полотна. В случае сохранения заторных явлений ниже города Среднеколымск возможно дальнейшее повышение уровней воды", - говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, основное внимание ведомства сосредоточено на складывающейся обстановке в бассейне реки Колымы. Ледоход на реке проходит по территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. По данным пресс-службы Госкомобеспечения Якутии, у Среднеколымска уровень воды составляет 1 055 см (плюс 83 см за один час) при критической отметке 1 200 см, наблюдается редкий ледоход.

О половодье в Якутии

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов.