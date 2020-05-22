Власти Камчатки подтвердили очаг распространения COVID-19 на станции скорой помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Камчатки подтвердили наличие очага распространения коронавируса на Петропавловск-Камчатской городской станции скорой помощи. В настоящий момент диагноз подтвержден у 38 сотрудников, сообщается на сайте правительства.

21 мая в СМИ Камчатского края появилась информация о массовом заражении сотрудников Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи коронавирусной инфекцией. По данным СМИ, количество заболевших превысило 50 человек. Кроме того, из сообщения следует, что медицинские работники не были должным образом обеспечены средствами индивидуальной защиты при работе с пациентами с COVID-19.

Главный врач медучреждения Игорь Байкалов от комментария для ТАСС отказался.

"Лаборатория отработает, и, я думаю, вечером мы сможем обновить информацию. Очаг определен и локализован, сегодня там работают сотрудники краевого управления Роспотребнадзора и медицинские службы. Проведены мероприятия по дезинфекции. Работа выстроена с учетом того, чтобы люди не заражались дальше", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Ранее Следственное управление СК России по Камчатскому краю инициировало проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о массовом заражении работников скорой медицинской помощи коронавирусной инфекцией.

С 1 апреля в регионе ввели режим полной самоизоляции, который продлили до 31 мая. На сегодняшний день, на Камчатке 554 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.