Началась подготовка площадки для полевого госпиталя в Буйнакске

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения Минобороны России приступили к подготовке площадки для размещения полевого многопрофильного госпиталя Южного военного округа в Буйнакске (Дагестан). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя на 100 коек одного из соединений Южного военного округа выдвинулся на штатной технике из Ставропольского края в Дагестан. Марш совершается на расстояние около 400 км. В составе полевого медицинского подразделения - 135 военнослужащих, в том числе 72 медицинских специалиста, и 38 единиц специальной военной техники.

"Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение на базе пневмокаркасных сооружений и предназначен для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В его составе: приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб, - пояснили в Минобороны. - Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией".

Президент РФ Владимир Путин 20 мая поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.