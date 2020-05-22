В поликлиниках Приморского края сняли ограничения на вакцинацию детей

"В конце марта Минздрав рекомендовал максимально ограничить посещение медучреждений, в том числе и для вакцинации. Конечно, оно полностью не останавливалось, особенно для маленьких детей. Некоторых родителей врачи приглашали индивидуально, кому-то делали прививку на дому. В настоящий момент выработан алгоритм, который позволяет возобновить постоянную вакцинацию в поликлиниках", - сообщил представитель министерства.

По его словам, посещение поликлиник проводится в этом случае по записи. После каждого пациента в течение получаса проходит дезинфекция помещения. Родителей снова начали оповещать о необходимости сделать прививку ребенку согласно государственному календарю.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Приморском крае составляет 1 542 человек, 551 пациент выздоровел, 14 умерли. Темпы прироста заболевших, по словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, остаются высокими - 3,1%.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.