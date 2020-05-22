В Москве отметят День славянской письменности

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Онлайн программу ко Дню славянской письменности, который отмечается 24 мая, подготовили на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в пятницу.

"Специальную онлайн-программу подготовили на ВДНХ ко Дню славянской письменности и культуры и к первой годовщине открытия центра "Слово". В нее вошли лекции, видеозарисовки и мультфильмы, посвященные становлению и развитию нашего языка", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Онлайн-программа будет доступна на официальном сайте ВДНХ и на страницах выставки в социальных сетях, а также в Instagram-аккаунте центра "Слово".

Так, в группе ВДНХ в социальной сети "Одноклассники" пройдет цикл онлайн-лекций культуролога сотрудника Российской национальной библиотеки Николая Буцких. В цикл войдут три лекции, каждая из них будет начинаться в 16:00. "На первой лекции, которая состоится 22 мая, Николай Буцких расскажет, что такое черты и резы в письменности славян, какой алфавит появился раньше - кириллица или глаголица, почему для тайных писем славяне использовали глаголицу", - говорится в сообщении.

В Instagram-аккаунте центра славянской письменности "Слово" и на официальном сайте ВДНХ 24 мая в 12:00 откроется постоянная рубрика, которая познакомит подписчиков с фрагментами карты-романа "Кириллица в пространстве и времени". Этот необычный арт-объект - один из экспонатов центра.

День славянской письменности и культуры приурочен ко дню памяти святых Кирилла и Мефодия, которые стали родоначальниками славянского алфавита. Вместе с Россией его отмечают еще 12 стран мира.