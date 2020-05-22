В Хабаровском крае все бригады скорых получат краевые доплаты за работу во время пандемии

Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом.

ХАБАРОВСК, 22 мая. /ТАСС/. Власти Хабаровского края начислят выплаты для всех бригад скорой помощи, работающих как с больными с коронавирусной инфекцией, так и с обычными пациентами. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"В краевое постановление о заработной плате и стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских учреждений в период действия режима повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции внесены изменения. По поручению губернатора Сергея Фургала дополнительно установлены выплаты всем бригадам скорой помощи, вне зависимости от оказания помощи пациентам с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении. Выплаты начнутся в пятницу.

Стимулирующие начисления выплатят только за счет средств краевого бюджета. Согласно документу, все сотрудники станций скорой медицинской помощи получат доплату из расчета 50% от размера федеральных выплат. Это до 25 тыс. рублей для врачей, до 12,5 тыс. рублей для фельдшеров, водителей, медсестер и медсестер-анестезистов. Выплаты начисляются за фактически отработанное время, а также с учетом районного коэффициента и надбавки. Расчет будет происходить ежемесячно - за апрель, май и июнь.

Отмечается, что денежные начисления также предусмотрены для технического персонала медучреждений, работающих как инфекционный госпиталь. Им будет выплачиваться по 10 тыс. рублей ежемесячно. К ним относятся рабочие всех профессий - охранники, сантехники и другие. Выплаты начисляются в полном размере независимо от количества отработанных смен или часов за риск работы с больными коронавирусной инфекцией.

Всего в Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано 1 444 случая, девять закончились смертью пациентов. На лечении находятся 794 пациента. За сутки было зарегистрировано 64 новых случая заражения.