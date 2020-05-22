Прокуратура выявила нарушения с выплатами медикам в двух больницах Ульяновской области

ТАСС, 22 мая. Прокуратура выявила нарушения с выплатами надбавок сотрудникам больниц за работу с зараженными коронавирусной инфекцией в двух больницах Ульяновской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"По поручению прокуратуры Ульяновской области установлено, что в Чердаклинской районной больнице около 500 тыс. рублей были лишены 107 сотрудников из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. В приказах администрации Новомалыклинской районной больницы отсутствовал список должностей работников, которым положены федеральные и региональные стимулирующие выплаты", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры региона.

Уточняется, что по представлениям прокуроров Чердаклинского и Новомалыклинского районов выявленные нарушения устранены. В частности, стимулирующие выплаты названным сотрудникам Чердаклинской районной больницы произведены в полном объеме, в Новомалыклинской райбольницы необходимые денежные средства доначислены.

"Аналогичные проверки, в ходе которых дается оценка законности исчисления оплаты труда работников, участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, продолжаются во всех медицинских организациях", - отметили в прокуратуре.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.