Число пациентов с коронавирусом в Якутии превысило 1 тыс.

ЯКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Якутии за последние сутки выросло на 80 и составило 1 077, сообщила на брифинге в пятницу заместитель председателя правительства Якутии, заместитель председателя оперативного штаба региона Ольга Балабкина.

"По Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 80 новых случаев [заражения коронавирусом], из них 47 случаев приходится на город Якутск, 33 случая представляют наши районы", - сказала Балабкина.

По информации оперативного штаба Якутии, выздоровели 456 человек, умерли шесть пациентов.

В Якутии режим полной самоизоляции продлен до 31 мая и действует в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района и городе Покровск Хангаласского района. Помимо этого, объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе, а также частичный карантин - в двух вахтовых поселках на Чаяндинском месторождении в Ленском районе.