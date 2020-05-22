Глава Забайкалья продлил до 11 июня запрет на посещение лесов из-за пожароопасной ситуации

ЧИТА, 22 мая. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов продлил до 11 июня действующий с 16 апреля запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

"Запрет на посещение был продлен исходя из пожароопасной обстановки в Забайкалье. В большинстве районов сохраняется засушливая и ветреная погода. Ранее принятые меры позитивно сказались на обстановке, количество пожаров сократилось", - сказали в пресс-службе.

По данным минприроды края, на утро пятницы в регионе действовало два лесных пожара на площади больше 2 тыс. га.

По данным Рослесхоза, Забайкалье входит в перечень российских регионов, где сложилась наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. С 16 апреля в лесах края введен режим ЧС. Первые в этом году природные возгорания в Забайкальском крае были зарегистрированы в марте, а в начале мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья обеспечить финансирование, чтобы повысить защищенность края пожарными подразделениями.

Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке региона в апреле пострадали 17 населенных пунктов. Сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.