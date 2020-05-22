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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 418 человек в Подмосковье вылечились от коронавируса

Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4 699 человек

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Врачи вылечили еще 418 человек от коронавируса в Подмосковье, сообщается в пятницу в телеграм-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области завершили лечение от коронавируса еще 418 заболевших. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 4 699 человек", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 21 мая, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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