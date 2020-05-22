Последний звонок для школьников Крыма прозвучал в телеэфире из-за пандемии коронавируса

С 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса. Уроки в школах с 6 апреля проводились в дистанционном режиме. В республике обучается 213 тыс. детей.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Школьный последний звонок в Крыму прозвучал в пятницу в эфире регионального телеканала "Крым 24" . Студию республиканского пресс-центра превратили в класс с партой, доской и глобусом, здесь же устроили праздничную линейку.

"Вы заканчиваете учебный год в особых условиях, которые связаны с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. С одной стороны, это, конечно, вынужденные и временные ограничения, а с другой - уникальный опыт. А любой опыт, как известно, никогда не бывает лишним. Абсолютно убежден, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на главное: на вашу энергию, вашу способность удивлять мир новыми идеями, открытиями, достижениями, на вашу решимость приносить пользу Родине", - обратился к школьникам в телевизионном эфире глава Крыма Сергей Аксенов.

Министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик отметила, что дистанционное обучение стало серьезным вызовом профессионализму учителей. При этом она призвала педагогов совершенствовать мастерство проведения уроков в цифровом формате, поскольку такие методики электронного обучения станут востребованы в будущем.

"Хочу выразить слова признательности всем учителям и наставникам наших детей за их терпение и преданность своему делу, за доброту и знания, которыми вы щедро делитесь со своими учениками, готовя их к самостоятельной жизни", - сказал также в эфире председатель Госсвовета Крыма Владимир Константинов.

Праздник в Ялте

В пресс-службе администрации Ялты сообщили ТАСС, что последний звонок по телетрансляции в курортном городе прозвучал на фоне Ливадийского дворца. Его дали ученик выпускного класса ялтинской средней школы-лицея № 9 Никита Цыганов и первоклассница Ливадийской средней школы им. П.А. Рассадкина Ольга Бойцова.

Всех школьников Большой Ялты также по телетрансляции поздравили директоры образовательных учреждений и классные руководители. "Праздник в этом году проходит в ограниченном формате, тем не менее, педагоги постарались создать праздничную атмосферу", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобразования региона сообщали ТАСС, что по городским системам оповещения на улицах в течение часа будут транслироваться школьные песни.