Лечение в инфекционной больнице в Вороновском проходит 241 человек с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более двухсот человек с коронавирусной инфекцией проходят сейчас лечение в новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское". Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.

В Москве есть ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 22 мая состоит на лечении 241 человек с подтвержденным коронавирусом. На кислородной поддержке 157 пациентов, на ИВЛ - 19 человек", - говорится в сообщении.

За последние сутки в медицинское учреждение поступило 19 человек, также было выписано 23 пациента.

"Вчера умер мужчина в возрасте 70 лет с положительным COVID-19", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 326 448 случаев заражения, выздоровели 99 825 человек, умерли 3 249. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Самая сложная ситуация сложилась в столице, однако в последнее время она улучшается - прирост новых случаев за сутки сокращается, и 22 мая их число практически совпало с числом выздоровевших за тот же день - 2 988 против 2 900 соответственно. Всего в Москве заразились коронавирусом 158 207 человек, выздоровели 43 582 заразившихся, умерли 1 867. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.