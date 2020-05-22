Сотрудников интерната в Тверской области подозревают в заражении 19 человек коронавирусом

За последние сутки в Тверской области выявлено 39 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии число зараженных выросло до 1 242, выздоровели 756 человек, 14 умерли.

ТАСС, 22 мая. Следователи в Тверской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников школы-интерната, которые подозреваются в заражении 19 человек коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников ГКОУ "Кимрская школа - интернат", подозреваемых в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 мая в школе-интернате началась очередная вахтовая смена на срок 14 дней, все сотрудники учреждения перед ее началом подтвердили, что контактов с лицами из "группы риска" не имели, соблюдали режим самоизоляции, но 11 мая сотрудница школы обратилась к руководству с жалобами на недомогание.

"После тестирования ей был поставлен диагноз COVID-19, аналогичный диагноз поставлен и воспитателю. В учреждении в настоящее время находятся 19 детей и 10 работников школы. По данным лабораторных исследований от 19 мая, у 14 детей и пяти работников учреждения подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.