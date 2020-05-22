На Кубани учебный год у школьников завершится до 5 июня

КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Школьники в Краснодарском крае поэтапно завершают учебный год в условиях пандемии коронавируса, последними учебу завершат 9-е и 11-е классы - до 5 июня, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

Ранее на Кубани из-за коронавируса ввели дистанционное обучение.

"В соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ, учебный 2019-2020 год в регионе завершается поэтапно. Такое решение было принято в целях профилактики распространения коронавируса. Для десятиклассников учебный год продолжится до 29-30 мая, для 9-х и 11-х классов - до 5 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учащееся младших классов уже завершили учебный год, в конце этой недели заканчивают общеобразовательную программу более 268 тыс. школьников с 5 по 8 классы.

В краевом министерстве образования ТАСС уточнили, что сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в регионе будут соответствовать федеральному регламенту, озвученному накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент РФ накануне на совещании по ситуации в сфере образования заявил, что проведение единого госэкзамена (ЕГЭ) в этом году должно начаться 29 июня.