Кличко обратился к правительству Украины с просьбой разрешить Киеву ослабить карантин

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Сегодня министерство охраны здоровья заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям. Я обращаюсь к правительству со следующим - позволить Киеву начать второй этап ослаблений, но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу", - сказал он на брифинге в пятницу.

Кличко призвал возобновить работу общественного транспорта, так как в столице, подчеркнул он, "транспортный коллапс". "Завтра выходной день, поэтому наземный общественный транспорт в обычном режиме может начать работу в 12 часов дня", - сказал он. Работу метро, напомнил мэр, планируется возобновить 25 мая. Мэр также призвал правительство дать согласие на открытие с 23 мая в Киеве торговых заведений до 1 тыс. кв метров. "С учетом позиции правительства город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение, учитывая недельную динамику заболевания столицы", - заключил Кличко.

За сутки в Киеве подтвердили заражение коронавирусом у 47 человек, 1 человек умер. "Показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой заболевания неделю назад в Дарницком детском интернате для девушек", - пояснил мэр. Столица занимает второе место по числу заболевших в стране. За все время пандемии в Киеве 2 522 случаев заражения, среди которых 58 летальных, 338 пациентов выздоровели.

"Адаптивный карантин"

С 22 мая до 22 июня Украина перешла на модель адаптивного карантина. Это означает, что ослабление противоэпидемических мероприятий применяется на территории региона на основании решения региональных комиссий. Им разрешается смягчать карантин при соответствии трем критериям: общее количество новых случаев вируса за последние семь дней не превышает 12 на 100 тыс. населения, загруженность больниц составляет менее 50%, среднее количество выполненных тестов на коронавирус за семь дней превышает 12 на 100 тыс. населения.

В пятницу Министерство охраны здоровья Украины заявило, что из-за несоответствия первому показателю не готовы к смягчению карантина Киев, Волынская, Закарпатская, Киевская, Ровенская и Черновицкая области. Недостаточное количество ПЦР-тестов делают в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Первый случай коронавируса на Украине был зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. На утро пятницы общее число заболевших в стране составило 20 148 человек.