В России выздоровели уже более 30% пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Доля уже выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, превысила 30%, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. Всего в стране вылечились уже почти 100 тыс. человек.

За сутки в России выявили 8 894 случая заражения - примерно столько же, сколько в четверг. Уже неделю в стране обнаруживают менее 10 тыс. инфицированных в день.

С начала вспышки в России подтвердили в общей сложности 326 448 случаев заражения. По числу инфицированных она остается на втором месте в мире, которое уже скоро может уступить Бразилии, где количество заразившихся превысило 310 тыс. и продолжает быстро расти.

На 100 тыс. россиян сейчас приходится порядка 222,5 инфицированных.

Стабильно низкий рост

Суточный рост числа заразившихся в России третий день подряд держится ниже 3% и в пятницу упал до рекордных 2,8%. В Москве, где больше всего инфицированных, он остался на уровне 1,9%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, увеличивается еще медленнее. В пятницу их прирост составил 0,7% в стране в целом и 0,01% в столице, где активных случаев стало больше всего на 15.

Коэффициент распространения инфекции, напротив, перешел к росту и увеличился с 0,91 до 0,93 в среднем по России и с 0,74 до 0,79 в Москве.

100 тыс. выздоровевших

В пятницу оперативный штаб сообщил еще о 7 144 вылечившихся пациентах. Их общее количество достигло 99 825, или 30,6% всех инфицированных.

Число выздоровевших увеличивается гораздо быстрее, чем количество случаев заражения, - на 22 мая рост составил 7,7%.

В Москве вылечились уже 43 582 пациента - около 27,5% заразившихся. За последние сутки выписали еще 2 900 человек, притом что новых случаев заражения выявили примерно столько же - 2 988. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, в столичные больницы поступают вдвое меньше тяжелобольных с коронавирусом, чем выписывается.

Смертность увеличивается

При этом в России продолжает медленно увеличиваться условный уровень смертности из-за коронавирусной инфекции. В пятницу штаб сообщил о 150 летальных исходах за сутки, это самый большой показатель с начала вспышки (предыдущий составил 135 умерших).

Всего в стране от новой болезни умерли 3 249 человек, то есть 1% всех инфицированных. Неделю назад их доля находилась на уровне 0,92%.

В Москве условная смертность еще выше - 1,18%, 1 867 умерших. Собянин связывал это с "накапливающим объемом" госпитализированных, который "генерирует высокую смертность".

Ситуация в регионах

Если в начале мая больше половины новых случаев заражения в стране выявляли в Москве, то теперь ее доля в ежедневной статистике снизилась до 30-33%.

Сейчас на столицу приходится менее 48,5% обнаруженных с начала вспышки пациентов с подтвержденным коронавирусом, и этот показатель снижается уже две недели подряд.

В целом практически во всех регионах России с наибольшим числом заразившихся ситуация складывается стабильно. Коэффициент распространения инфекции по состоянию на 22 мая меньше единицы в Подмосковье (0,95), Санкт-Петербурге (0,9), Нижегородской области (0,85), Краснодарском крае (0,97). В Дагестане, Свердловской, Ростовской и Калужской областях, также входящих в десятку по количеству инфицированных, показатель составляет от 1 до 1,4.

Однако в Красноярском крае, который в пятницу поднялся на десятое место по числу подтвержденных случаев заражения, картина другая: всего за неделю инфицированных в регионе стало на 40% больше, а коэффициент распространения инфекции достигает 3,3. Основной "вклад" в эту статистику внесла вспышка заболевания на крупнейшем в стране золотодобывающем предприятии - Олимпиадинском ГОКе, где заражение подтверждено более чем у тысячи человек.

Коллективный иммунитет

В ближайшее время должны стать известны результаты исследований так называемого популяционного иммунитета россиян. Соответствующие тесты, с помощью которых в крови будут искать антитела к коронавирусу, Роспотребнадзор планировал запустить на этой неделе в нескольких регионах.

В Москве с 15 мая действует собственная программа масштабного тестирования на наличие антител. Итоги первого этапа, как ожидается, подведут 22 мая, а с 27-го тесты станут доступными всем желающим, говорил Собянин.

Свою статистику утром в пятницу представила компания "Инвитро", которая запустила тестирование на антитела в своих лабораториях в понедельник. По данным компании, анализы сдали уже более 40 тыс. человек, и антитела класса G (они, в отличие от антител класса M, показывают, что человек уже переболел и не болеет сейчас) нашли в 14% случаев.