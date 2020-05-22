Дума вводит единовременную выплату для семей погибших госслужащих, имеющих госнаграды

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о единовременной выплате для семей погибших (умерших) госслужащих, отмеченных государственными наградами.

"Предусматривается включить в федеральные законы... положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих, награжденных государственными наградами РФ или поощренных президентом РФ, правительством РФ", - говорится в пояснительной записке.

Глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что речь идет о военнослужащих, государственных гражданских служащих, а также сотрудниках органов внутренних дел, прокуратуры, принудительного исполнения и уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, федеральной фельдъегерской связи, Следственного комитета и таможенных органов, сотрудниках Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, которые награждены государственными наградами, имеют поощрения президента либо правительства, а также о госслужащих этих категорий, которые награждены посмертно.

"Обратиться за такой выплатой в государственный орган, где работал награжденный, можно будет в течение полугода. Деньги будут перечислены в течение месяца со дня обращения", - добавил депутат. Выплату будут вправе получить супруга (супруг) погибшего, его родители, дети, а также лица, находившиеся у него на иждивении. Размеры единовременных выплат будут устанавливаться дополнительными нормативно-правовыми актами.