В Петербурге с 25 мая возобновят работу МФЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Санкт-Петербурге возобновят работу с 25 мая в соответствии с постановлением губернатора Александра Беглова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". В соответствии с документом с 25.05.2020 в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Санкт Петербурга будут предоставляться услуги при соблюдении следующих условий: предварительной записи заявителей с увеличенным интервалом их обслуживания; обеспечении установки между работником и заявителем защитного экрана; обеспечении соблюдения между работником и посетителем дистанции не менее 1,5 м; обеспечении использования работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук; отсутствии у заявителей повышенных показателей температуры тела", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Остальные запреты и ограничения, введенные ранее в Санкт-Петербурге для противодействия распространению коронавируса, будут действовать до 31 мая.