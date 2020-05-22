Госдума позволяет беженцам сохранять свой статус при получении вида на жительство

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект, который позволит сохранить статус беженца лицам, получившим вид на жительство в РФ.

Авторами выступили представители всех думских фракций - председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (фракция КПРФ), вице-спикер Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), первый зампредседателя комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий ("Единая Россия") и член комитета по делам СНГ Павел Шперов (ЛДПР).

Документом предлагается исключить из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ. Как отмечают авторы в пояснительных материалах, сейчас "лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности".

При этом человек может быть депортирован даже в том случае, если сохранились причины и основания, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца. В то же время, как указывают авторы, в ряде случаев беженцы не могут получить вид на жительство на руки "в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность", так как их национальные паспорта стали недействительными или срок их действия истек.

Депутаты также предлагают в законе "О беженцах" закрепить, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является документом, удостоверяющим личность беженца. Сейчас это установлено только постановлением правительства РФ от 9 апреля 2001 года. Одновременно с этим исключается норма о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является основанием для законного пребывания данного лица в стране.