В Крыму ожидаются заморозки до минус 3 градусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Заморозки до минус 3 градусов прогнозируются в предстоящие выходные дни в степных и предгорных районах Крыма, сообщается в пятницу на сайте регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

"Штормовое предупреждение о заморозках на 23 и 24 мая по Республике Крым <...>. Ночью и утром 23 и 24 мая в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки -1...-3 градуса", - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур, повреждения цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

Ранее в апреле 2020 года пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики сообщала, что весенние заморозки повредили в регионе около 40% садов, наиболее сильно пострадали персики, абрикосы, черешня и слива в 10 из 14 районов.

Сейчас в Крыму облачно, без осадков, температура воздуха около 17 градусов тепла.