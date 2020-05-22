Дума увеличивает пенсии семьям отдельных категорий погибших военных и военных пенсионеров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти на членов их семей.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона "О пенсионном обеспечении военнослужащих".

Как отметил глава профильного думского комитета по обороне Владимир Шаманов, доплаты к пенсиям, предусмотренные для этих категорий военных, после их смерти будут начисляться членам их семей к пенсии по случаю потери кормильца

"Законопроект предусматривает установление им к пенсиям по случаю потери кормильца повышений, на которые они имели или могли бы иметь право сами погибшие (умершие) военнослужащие, военные пенсионеры", - уточнила в свою очередь представившая законопроект замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Всего, по ее словам, увеличение пенсии коснется более 85 тыс. родных указанных категорий погибших военнослужащих и военных пенсионеров.