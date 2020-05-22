ВОЗ получила чуть меньше половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) к настоящему моменту собрала чуть меньше половины из $1,7 млрд, необходимых для борьбы с вызываемым коронавирусом заболеванием (COVID-19). Об этом заявил в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на 147-й сессии исполнительного совета организации.

По его словам, с самого начала ВОЗ взяла на себя лидирующую роль в реагировании на вспышку заболевания. "Были определены наши потребности - $1,7 млрд для борьбы с COVID-19, - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус. - Из них $800 млн уже получены или заявлены. Но не хватает $900 млн".