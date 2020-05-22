Власти Псковской области объявили о полном решении проблем с очагами по коронавирусу

ПСКОВ, 22 мая. /ТАСС/. Власти Псковской области объявили о полном решении проблем с очагами заражения коронавирусом, которые были выявлены ранее, в том числе на территории медучреждений региона. Об этом в пятницу сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко, выступая с докладом на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
Ранее Гаращенко сообщала, что медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117. Кроме того, на территории региона ранее был локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46.
"На сегодняшний день все те очаги, которые у нас были, они ликвидированы. Всего в очагах было инфицировано 117 человек, и сегодня мы ни одного очага, внутрибольничного в том числе, в активной фазе не видим. Работы по обсерваторам проводятся в плановом режиме. Обсерваторы не особо сильно перегружены", - сказала Гаращенко.
На данный момент в регионе выявлен 541 случай заражения, зафиксировано десять летальных исходов. Выздоровели 185 пациентов.