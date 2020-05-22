В Татарстане домашних животных смогут тестировать на наличие коронавируса

КАЗАНЬ, 22 мая. /ТАСС/. Владельцы домашних животных в Татарстане смогут протестировать своих питомцев на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в пятницу на сайте ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория".

"В связи с большим количеством обращений от владельцев домашних животных, подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория" сообщает о возможности проведения диагностических исследований проб биологического материала, полученного от животных, на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Специалисты будут использовать тест-системы, разработанные ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных". Основанием для проведения исследований может стать тесный контакт животного с человеком, инфицированного коронавирусом. Также рекомендуется протестировать животных с клиническими признаками респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом. Это выделения из носа, затрудненное дыхание, кашель, рвота или желудочно-кишечное заболевание.

"Решение о тестировании животных принимается представителями государственной ветеринарной службы субъекта РФ (Главное управление ветеринарии кабинета министров Республики Татарстан) или владельцем животного после консультации с государственным ветеринарным врачом указанной организации. Исследования проводятся на коммерческой основе", - говорится в сообщении.

13 апреля советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о создании первой в России тест-системы диагностики возбудителя коронавируса у животных. Это разработка научного учреждения Россельхознадзора - Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").