В Ханое открылась выставка к Дню славянской письменности

ХАНОЙ, 22 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в столице Вьетнама Ханое представил в пятницу тематическую выставку, приуроченную к Дню славянской письменности и культуры. Об этом сообщила ТАСС исполняющая обязанности директора РЦНК Елена Вишницкая.

"В преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры Российский центр науки и культуры совместно с Центром славянской письменности "Слово" открыли выставку эксклюзивных материалов в онлайн-формате. Виртуальным посетителям экспозиции представляется уникальная возможность погрузиться в эпоху зарождения и развития письменности на Руси, увидеть рукописные книги и печатные издания прошлых веков: макеты берестяных и тарханных грамот, копии листов с изображениями средневековых гравюр, а также узнать, как выглядели первые печатные станки, столы для учебы и многое другое", - рассказала и. о. директора РЦНК.

Она также сообщила, что все иллюстрации сопровождаются подписями, которые переведены на вьетнамский язык сотрудниками РЦНК.

Помимо выставки, к Дню славянской письменности и культуры, который ежегодно отмечается во всех славянских странах 24 мая, Российский центр науки и культуры в Ханое подготовил и ряд других мероприятий. На курсах русского языка при РЦНК прошли тематические уроки, на которых слушателям была представлена презентация "От славянской письменности до современного русского языка".

"Ребята узнали о создателях славянского алфавита - святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, познакомились с историей возникновения и основными этапами развития славянской письменности, а также узнали интересные факты о современном русском языке", - сообщила Вишницкая.